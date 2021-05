Donauwörth

18:15 Uhr

Einkaufen in Donauwörth geht wieder - aber nur mit Test und Termin

Einkaufen ist im Landkreis seit gestern wieder möglich – allerdings nur mit Termin und mit negativem Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Wirklich viel los war gestern in der Reichsstraße noch nicht. Denn viele hoffen, dass die Inzidenz weiter sinkt. Unter 100 – das ist das Ziel.

Plus Einzelhändler im Landkreis dürfen seit Dienstag unter hohen Auflagen wieder öffnen. Nur mit negativem Test und Termin geht es zum Shopping. Worauf Händler wie Gastronomen große Hoffnung setzen.

Von Jan-Luc Treumann und Barbara Wild

Tatsächlich. Es gibt seit gestern wieder offene Ladentüren in der Reichsstraße in Donauwörth. Noch ein bisschen überrascht wirken die Passanten. In den Geschäften aber ist nichts los, denn es haben nicht alle mitbekommen, dass ab Dienstag Einkaufen mit Termin wieder möglich ist.

