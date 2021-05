Donauwörth

18:32 Uhr

Elias Graminger aus Donauwörth trommelt sich zum musikalischen Erfolg

Der Donauwörther Elias Graminger dort, wo er am liebsten sitzt: am Schlagzeug.

Plus Der 16-jährige Elias Graminger hat jetzt beim „Austrian Drummer Awards“ gewonnen. Und der Donauwörther hat schon weitere konkrete und ehrgeizige Pläne.

Von Barbara Würmseher

Als der kleine Elias fünf Jahre alt wurde, war es vorbei mit der Ruhe im Hause Graminger in Donauwörth. Denn just an diesem Geburtstag bekam der Bub sein erstes Kinder-Schlagzeug geschenkt. Es war der Beginn einer großen musikalischen Leidenschaft – genährt durch das gleiche Hobby seines Vaters –, die ihn nun seit elf Jahren kontinuierlich verfolgt.

