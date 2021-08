Donauwörth

Endlich wieder Leben unter freiem Himmel in Donauwörth

Seit dem 19. August findet wieder der Freilichtbiergarten am Mangoldfelsen statt. In einem ansprechenden Ambiente genießen die Besucher Livemusik sowie diverse Kaltgetränke und Speisen. Der Biergarten ist immer von Donnerstag bis Samstag von 15 Uhr-21.30 Uhr geöffnet.

Plus Der Donauwörther Freilichtbiergarten geht in die zweite Runde – und sorgt für Freude und Gemeinschaft.

Von Fabian Kapfer

Es ist ein idyllisches Plätzchen, ziemlich in der Mitte von Donauwörth. Direkt vor der Freilichtbühne sind wieder Bierbänke und Stehtische aufgebaut, auf der Wiese daneben sind einige Liegestühle postiert. Die Besucher des Freilichtbiergartens, der ein Projekt der City Initiative Donauwörth ist, genießen dort die Abendstimmung mit einem Getränk in der Hand, während sie der angenehmen Livemusik von Julia Eibel und Lea Baumann lauschen. Es herrscht fast ein bisschen Urlaubsstimmung bei den Menschen, die sich in dem ansprechenden Ambiente vor der Freilichtbühne niedergelassen haben.

