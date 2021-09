Endlich wieder ein Treffpunkt in Schäfstall

Plus In Schäfstall ist nun das neue Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus eingeweiht worden. Dieses soll mehr sein als nur irgendein Zweckbau.

„Was lange währt, wird endlich gut“, begann Kommandant Ulrich Reitschuster seine Rede zur Einweihung des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses. Er beleuchtete die zwölf Jahre seit die Dorfwirtin die Schließung der einzigen Gaststätte angekündigt hatte aus der Sicht der drei Schäfstaller Vereine und Einwohner.