Donauwörth

vor 3 Min.

„Es dauert das erste Jahr, bis Eltern zurecht kommen“

Plus Mit einem Baby verändert sich das Leben der Eltern grundlegend. Die Donauwörther Erziehungsberaterin Cornelia Blässing hat 7 Tipps, wie man die erste Zeit übersteht.

Erziehungsberaterin Cornelia Blässing von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Donau-Ries hat Tipps für alle werdenden Eltern, wie der Start in den neuen Lebensabschnitt möglichst gut gelingt. „In der Regel brauchen Eltern das erste Lebensjahr des Kindes, um in diese neue Aufgabe hineinzuwachsen“, so Blässing. „Bei manchen geht es schneller, bei anderen braucht es länger. Eltern zu sein, ist eine Herausforderung.“

