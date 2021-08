Donauwörth

vor 33 Min.

Extremsportler Rainer Stahl aus Donauwörth: Noch 13 Tage bis zum Ziel

Plus Auf seiner Mission für weltweit sauberes Trinkwasser hat der Donauwörther 1500 von 2000 Kilometern zurückgelegt. Seine Erlebnisse beschreibt er als gigantisch.

Von Barbara Würmseher

Rainer Stahl aus Donauwörth ist im letzten Viertel seiner 2000 Kilometer langen Ost-West-Alpenüberquerung angekommen und befindet sich beinahe schon auf der Zielgeraden. Rund 450 Kilometer liegen noch vor ihm, ehe er sich dann am 20. August in Nizza in Bus, Flugzeug oder Zug Richtung Heimat setzen wird. Unter dem Motto „Hiking for Water“ ist der 55-jährige Extremsportler nicht nur unterwegs, um die persönliche Herausforderung dieser Tour anzunehmen. Er will nicht nur für sich einmalige Erlebnisse sammeln und faszinierende Naturschönheiten genießen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen