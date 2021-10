Fahranfängerin verursacht Unfall: 5000 Euro Schaden

Eine junge Frau aus Rain kracht in Donauwörth mit ihrem Auto gegen einen geparkten Wagen. Und noch ein weiterer Pkw wird in Mitleidenschaft gezogen.

Eine 19-jährige Rainerin ist Sonntagnacht gegen 23 Uhr in Donauwörth mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht in ein geparktes Fahrzeug gekracht. Die Fahranfängerin war auf der Bahnhofsstraße vom Weideweg kommend in Richtung Dillinger Straße unterwegs. Der Polizei zufolge dürfte sie unachtsam gewesen und so von der geraden Strecke abgekommen sein.

Sie krachte auf der Höhe eines Hotels rechts in ein dort geparktes Auto. Durch den Aufprall lösten sich Autoteile, die wiederum ein anderes, geparktes Auto beschädigten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5000 Euro. Das Auto der 19-Jährigen musste abgeschleppt werden.