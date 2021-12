Fahrer lässt bei eisigen Temperaturen zehn Hunde im Auto

Die Polizei hat Anzeige gegen einen Autofahrer gestellt, der zehn Hunde in seinem Fahrzeug transportiert hatte.

Von Zeugen wurde der Polizeiinspektion Donauwörth am Mittwoch gemeldet, dass sich in einem im Münster-Parkhaus in der Donauwörther Schustergasse geparkten Pkw längere Zeit zahlreiche Hunde befänden. Es herrschten Außentemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. An dem Auto war kein Fenster geöffnet.

Beim Eintreffen einer Streife sprangen zwei der Hunde frei in dem Wagen umher, zwei Hunde waren zusammen in einer Drahtgitterbox auf dem Beifahrersitz eingesperrt und die restlichen sechs Hunde in jeweils verschlossenen, teilweise übereinander gestapelten Einzelboxen. Es befand sich weder Futter noch Trinkwasser in dem Fahrzeug. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit der Halterin des Pkw durch die Beamten blieb erfolglos, ebenfalls eine Nachschau an deren Wohnanschrift in einer Riesgemeinde. Kurz nach 20.00 Uhr erschien die 59-Jährige schließlich an dem Fahrzeug. Sie wurde aufgrund des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit nach dem Tierschutzgesetz angezeigt. (AZ)

