Fahrer schläft am Steuer ein: Unfall auf der B2

Weil er beim Überholen eingeschlafen ist, kracht ein 25-Jähriger auf der B2 bei Donauwörth in die Leitplanke.

Ein 25-jähriger Autofahrer ist während der Fahrt auf der B2 bei Donauwörth eingeschlafen und hat deshalb einen Unfall gebaut. Der Fahrer aus dem angrenzenden Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen war am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr die vierspurige B2 in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe Donauwörth schlief der Mann, als er sich auf der Überholspur befand, den eigenen Angaben zufolge kurz ein und krachte nach links in die Fahrbahnbegrenzung, wo er fünf komplette Leitplankenfelder deformierte, bevor er nach rechts gegenlenkte.

Fahrer schläft auf B2 ein: Leichter Verletzungen am Kopf

Der Fahrer verletzte sich bei dem alleinbeteiligten Aufprall laut Polizeiangaben leicht am Kopf, lehnte jedoch die Verständigung eines Rettungswagens ab. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. Glücklicherweise wurden keine weiteren Fahrzeuge in die Kollision verwickelt.

Die Beamten stellten, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg, noch an der Unfallörtlichkeit den Führerschein des Unfallfahrers sicher und zeigten diesen wegen Verdachts auf „Straßenverkehrsgefährdung infolge geistiger oder körperlicher Mängel“ an. (dz)