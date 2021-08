Fahrradfahrer liegt in Donauwörth bewusstlos auf Parkplatz

Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkt bei einem Autohaus einen offensichtlich betrunkenen Radler, der gestürzt war.

Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte am Samstag gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Donauwörther Bürgermeister-Hefele-Straße einen bewusstlosen, offensichtlich gestürzten Fahrradfahrer und verständigte die Polizei. Nach dem Eintreffen der Streife reagierte der 57-jährige Radler auf leichtes Schütteln. Sein Fahrrad befand sich immer noch zwischen seinen Beinen. Die Polizisten nahmen eine deutliche Alkoholfahne bei dem Gestürzten wahr. Einen Atemalkoholtest durchzuführen, war ob des Zustands des 57-Jährigen nicht möglich. Da dieser wohl betrunken geradelt war, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr. Der leicht verletzte Mann wurde zur weiteren Beobachtung in die Donau-Ries-Klinik gebracht.