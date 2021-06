Donauwörth

14:51 Uhr

Feueralarm in Kaufhaus in Donauwörth

Feueralarm in einem Bekleidungsgeschäft in Donauwörth: Ein größeres Aufgebot der Feuerwehr rückte an.

Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften ist am Donnerstag zu einem Kaufhaus-Komplex in Donauwörth geeilt. Was dort passiert ist.

Kleine Ursache, große Wirkung: Wegen eines Feueralarms in einem Teilbereich eines Kaufhauses in Donauwörth ist am Donnerstagnachmittag ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften ausgerückt. Kurz nach 14 Uhr ging der Feueralarm ein. Da sich die Fläche in der Bahnhofstraße im Bereich eines größeren Komplexes befindet, wurde nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Alexander Zobel die Meldestufe 4 ausgelöst. Neben Polizei, Notarzt und Rotem Kreuz eilten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth, Berg und Riedlingen sowie die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter zum vermeintlichen Brandort.

