12:54 Uhr

Donauwörth: Frau mit 2,2 Promille am Nachmittag unterwegs

Erheblich betrunken war eine Frau am Samstag in ihrem Auto unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer hatte sie beobachtet.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte der Polizeiinspektion Donauwörth am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr mit, dass er auf der Bundesstraße 25 in Richtung Donauwörth ein Auto beobachtet habe, dessen Fahrer in auffälliger Weise steuerte. Der Zeuge berichtete von Schlangenlinien und abrupten Bremsmanövern. Eine Streifenbesatzung konnte wenige Minuten später das beschriebene Fahrzeug in der Nürnberger Straße in Donauwörth erkennen und in der Pyrkstockstraße zur Kontrolle anhalten. Bereits bei der Ansprache der 44-jährigen Fahrzeugführerin war der Grund für das Fahrverhalten eindeutig erkennbar, nämlich erheblicher Alkoholgeruch und weitere körperliche Ausfallerscheinungen. Ein angebotener Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von über 2,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. (dz)

