Freibad Donauwörth: Enorme Kosten wegen Rohstoffmangels

Plus Die Sanierung des Freibads wird teuer. Einzelne Gewerke verlangen bei dem Donauwörther Großprojekt das Doppelte des ursprünglich Errechneten.

Überall am Bau explodieren die Preise. Maßgeblich hierfür ist eine Teuerung der Rohmaterialien. Wie sich dies auf einzelne Posten in Großprojekten vor Ort auswirken kann, zeigte zuletzt eine Debatte im Donauwörther Bauausschuss. Zum wiederholten Mal ging es hierbei um Kostensteigerungen bei der Freibadsanierung.