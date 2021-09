Frust nach Tanzhaus-Entscheid: Stadtrat legt Amt nieder

Plus Das Ergebnis des Bürgerentscheids zum Tanzhaus schlägt politisch hohe Wellen. Ein Stadtrat legt sein Amt nieder - aus Enttäuschung über das Ergebnis.

Das Ergebnis zum Tanzhaus-Bürgerentscheid schlägt im Donauwörther Stadtrat hohe Wellen. In der ersten Sitzung des Gremiums legt ein langjähriger Stadtrat der Freien Wähler sein Amt nieder.