Garage offen: Unbekannter lockert Radschrauben in Donauwörth

Der Leihwagen stand in der Artur-Pröller-Straße in Donauwörth. Beim Fahren bemerkt eine Frau klappernde Geräusche.

Eine 70-jährige Frau aus Donauwörth hat an einem Leihwagen, den sie in einer Garage abgestellt hatte, plötzlich „klappernde“ Geräusche bemerkt. In der Werkstatt wurde dann laut Polizei bei der Rückgabe dieses Fahrzeuges festgestellt, dass an den hinteren Rädern die Schrauben durch einen unbekannten Täter gelockert wurden.

Die Garage in der Artur-Pröller-Straße, in der das Fahrzeug zwischen 11. und 13 Mai abgestellt war, verfügt über kein Tor. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 in Verbindung setzen.