Geparktes Auto in Donauwörth demoliert: 3000 Euro Schaden

3000 Euro Schaden muss ein Donauwörther an seinem Auto hinnehmen. Doch vom Verursacher fehlt jede Spur.

Ärgern musste sich ein Donauwörther, dessen Wagen am Montagabend von einem Unbekannten demoliert worden war. Gegen 18.30 Uhr stellte der 48-jähriger Donauwörther seinen weißen Volvo XC60 am Rand des Rondells vor der Neudegger Allee 4 in Donauwörth ab. Bei seiner Rückkehr gegen 20.25 Uhr stellte er fest, dass sein Wagen diverse Schäden zeigte. Unter anderem war die Seitenverkleidung eingedellt und der vordere linke Stoßfänger verkratzt. Die Schäden belaufen sich laut Polizei Donauwörth auf mindestens 3000 Euro.

Polizei sucht Hinweise und ermittelt wegen Unfallflucht in Donauwörth

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Unfallflucht aufgenommen. In diesem Zusammenhang sicherten die Beamten auch Spuren. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)