Gibt es überhaupt Staatsgeld für den Tanzhaus-Neubau?

So könnte ein verkleinertes Tanzhaus in der Reichsstraße aussehen. Wäre es förderfähig? Oder gäbe es nur Geld für die Sanierung?

Plus Uneinigkeit in der heißen Phase im "Tanzhaus-Wahlkampf": Wäre ein Neubau in Donauwörth überhaupt förderfähig? Beide Seiten liefern Argumente.

Von Thomas Hilgendorf

Das Tanzhaus erhitzt mit dem nahenden Termin des Bürgerentscheids am 26. September die Gemüter der Lokalpolitiker zunehmend. Die Frage des Abrisses/Neubaus beziehungsweise der Sanierung ist die Zentrale der aktuellen Donauwörther Stadtpolitik geworden. Zuletzt gab es große Uneinigkeit unter den Kontrahenten darüber, ob auch ein Neubau staatlich gefördert werden könnte.

Das Tanzhaus erhitzt mit dem nahenden Termin des Bürgerentscheids am 26. September die Gemüter der Lokalpolitiker zunehmend. Die Frage des Abrisses/Neubaus beziehungsweise der Sanierung ist die Zentrale der aktuellen Donauwörther Stadtpolitik geworden. Zuletzt gab es große Uneinigkeit unter den Kontrahenten darüber, ob auch ein Neubau staatlich gefördert werden könnte.

