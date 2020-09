12:23 Uhr

Donauwörth: Größerer Rohrbruch nahe des Airbus-Werks

Mit etwas weniger Druck kam das Wasser am Donnerstag aus einigen Leitungen in Donauwörth.

Zu einem größeren Rohrbruch kam es in Donauwörth zwischen Südspange und Airbus-Werk. Welche Folgen das hatte.

An der Südspange in Richtung Airbuswerk platzte am Donnerstagvormittag eine Wasserleitung. Kurzzeitig kam es dadurch zu einem Druckabfall, der unter anderem Auswirkungen auf Teile des Airbuswerkes hatte. Der Schaden an dem PVC-Rohr sei allerdings mit einem Ultraschallgerät rasch ausfindig gemacht und bis zum Abend behoben worden, wie Wassermeister Günther Kloß von den Stadtwerken gegenüber der DZ berichtet. Die normalerweise durch jene Leitung versorgten Gebiete seien derweil an eine andere Zone gekoppelt worden. Außer geringfügigen Druckabfällen sei nichts geschehen. Die letzten Arbeiten finden am Freitag statt. (hilg)





