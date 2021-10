Heftiger Auffahrunfall auf der Neudegger Allee

Auf der Neudegger Allee in Donauwörth hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Es entstand beträchtlicher Schaden.

Im morgendlichen Berufs- und Schulverkehr ist es am Donnerstag auf der Neudegger Allee in Donauwörth zu einem Unfall gekommen. Der passierte gegen 7.45 Uhr, teilt die Polizei mit. Eine 37-Jährige aus Rain wollte mit ihrem Auto von der Straße, auf der Tempo 30 gilt, nach rechts in die Parkbucht vor der Sporthalle einbiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 29-Jähriger aus der Gemeinde Tapfheim zu spät und krachte mit seinem Pkw in das Heck des abbiegenden Wagens.

Am Auto des Verursachers wurden durch den heftigen Aufprall der Stoßfänger und die Motorhaube eingedrückt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Beide Beteiligte blieben den Angaben vor Ort zufolge unverletzt. Die Beamten verwarnten den 29-Jährigen gebührenpflichtig. (dz)

