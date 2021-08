Hier "blitzt" die Polizei im Raum Donauwörth gerade besonders oft

Plus Die Blitzer der Verkehrspolizei laufen heiß, obwohl die Standorte meist bekannt sind. Wo sie stehen und welche Geschwindigkeiten bisher erreicht wurden.

In den vergangenen Wochen wurden rund um Donauwörth immer wieder Raser von der Polizei geblitzt. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen waren teilweise enorm. Ludwig Zausinger, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth, erklärt, dass die Beamten gerade vor allem drei Örtlichkeiten besonders im Blick haben.