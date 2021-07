Hochwasser: Straßen in Donauwörth gesperrt

Nach dem Dauerregen kommt das Hochwasser. Deshalb sind in Donauwörth auch am Sonntag noch einige Straßen gesperrt.

Der Dauerregen am Freitag hatte zur Folge, dass es mehrere Straßensperrungen gab. In Donauwörth betroffen sind auch am Sonntag noch die Auchsesheimer Unterführung, die Unterführung bei Airbus, der Glockenfeldweg, die Ortsverbindung nach Zusum und die Steinerne Brücke in Wörnitzstein. Das teilt die Polizei mit. „Land unter“ war auch an der Donaupromenade. In Genderkingen trat der Baggersee über die Ufer, Gleiches galt für die Wörnitz in Harburg.