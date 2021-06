Tierdrama in Donauwörth: Alle suchen Ranija

Plus Eine Hündin entwischt aus einer Donauwörther Tierarztpraxis und hält tagelang ihre Höchstädter Besitzer und viele Helfer auf Trab. Das Ende ist kurios.

Jeder, der in seinem Hund einen wertvollen Gefährten hat, kennt die Sorge um das eigene Tier. Irgendwie schwingt immer der Gedanke mit, dem Vierbeiner könnte etwas zustoßen oder er würde davonlaufen.