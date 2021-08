Donauwörth

vor 2 Min.

Hunderte Donauwörther Schüler büffeln in den Ferien in der "Sommerschule"

In den Ferien nachholen, was im vergangenen Schuljahr pandemiebedingt versäumt wurde – das wollen viele Schüler aus der Region quer durch alle Schularten. Meist konnte das nur deshalb auch realisiert werden, weil die Schulen Tutoren rekrutiert haben.

Plus Hunderte Schüler gehen während der großen Ferien in Förderkurse, um Wissenslücken zu schließen. Wie die Donauwörther Schulen das Zusatzangebot überhaupt schultern.

Von Barbara Wild

Hunderte Schüler aus der Region nutzen die Sommerferien, um versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen und ihre Wissenslücken zu schließen. Ob in der Fachoberschule, am Donauwörther Gymnasium, den Realschulen oder an den Berufsschulen – mit hohem organisatorischen Aufwand wird das vom Bayerischen Kultusministerium angestoßene Projekt „Gemeinsam Brücken bauen“ umgesetzt. Unterrichtet und betreut werden die Jugendlichen in der Regel von starken Schülern der höheren Klassen, die dafür vom Freistaat eine Pauschale von 70 Euro die Woche erhalten.

