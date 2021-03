11:20 Uhr

Donauwörth: Illegale Treffen auf Parkplätzen mit Drogen und Messer

Die Polizei hatte am Samstagabend in Donauwörth einiges zu tun.

Wegen Lärmbeschwerden führte die Polizei Kontrollen in Donauwörth durch. Am Bahnhofsparkhaus und am Kaufland wurden mehrere Anzeigen ausgesprochen.

Aufgrund mehrerer Beschwerden von Anwohnern am späten Samstagabend führte die Polizei am Samstag gegen 23 Uhr mehrere Kontrollen in Donauwörth durch. Ein Ort war das Bahnhofsparkhaus. Dort trafen die Beamten unter anderem auf dem obersten Parkdeck mehrere Personen an, die sich dort ohne triftigen Grund trafen – was angesichts der coronabedingten Beschränkungen verboten ist.

Donauwörth: Polizei findet auch Drogen und ein Springmesser

Zudem fanden die Polizisten bei Mitgliedern der Gruppe Betäubungsmittel und ein Springmesser. Die Beamten stellten das Rauschgift und das Messer sicher. Mehrere Anzeigen – unter anderem gegen zwei 18-jährige Meitinger, eine 18-jährige Donauwörtherin und einen 17-jährigen aus dem Lechgebiet – waren die polizeilichen Folgen.

Ärger gab es auch auf einem anderen Parkplatz in Donauwörth: Wegen des laut Polizei „nächtlich stark frequentierten“ Kaufland-Parkplatzes gab es ebenfalls Beschwerden. Ergebnis der Kontrollen: mehrere Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, unter anderem gegen einen 18- und einen 22-jährigen Nördlinger. (dz)

