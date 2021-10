Im Reparaturcafé Donauwörth wird Kaputtes wieder in Schuss gebracht

Plus Das „Reparaturcafé“ in der Donauwörther Parkstadt erweist sich als Erfolg. Das Konzept soll vor allem der Umwelt etwas Gutes tun – und auch Menschen verbinden.

Die Warteschlange vor dem Haus der Begegnung in der Donauwörther Parkstadt ist beträchtlich. Menschen tragen kaputte Staubsauger, Kaffeemaschinen, Handys oder zerrissene Klamotten heran – sogar ein Gitarren-Verstärker ist dabei. Nebenan unter roten Sonnenschirmen werden Kaffee und Kuchen in der Nachmittagssonne genossen.