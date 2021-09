Donauwörth

16:37 Uhr

In Donauwörth sind die Fische Millionen wert

Am Kraftwerk in Donauwörth soll bis nächstes Jahr eine Fischwanderhilfe entstehen.

Plus Die LEW Wasserkraft baut bis 2022 eine Fischwanderhilfe am Donaukraftwerk. Dabei soll aber nicht nur eine Treppe im Fluss, sondern ein ganz neuer Lebensraum geschaffen werden.

Von Ilona Schmid

Ob Karpfen, der 1,20 Meter große Donaulachs oder der eher kleine Schneider – Fischkenner wissen, dass die Artenvielfalt an der Donau groß ist. Bis jetzt hatten es die Tiere an der Staustufe der Donauwerke nahe des Naherholungsgebietes Riedlingen allerdings nicht immer leicht. Doch das soll sich nun ändern. Denn bald wird dort die erste Fischwanderhilfe an den von LEW Wasserkraft betriebenen Kraftwerken an der Donau zwischen Oberelchingen (Landkreis Neu-Ulm) und Donauwörth entstehen.

