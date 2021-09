Airbus stellt neuen Entwurf des Lufttaxis "CityAirbus" vor

Airbus präsentiert die nächste Generation seines Lufttaxis CityAirbus. Es ist ein klares Bekenntnis zu dieser neuen Art der Mobilität.

Airbus hat in Toulouse auf dem Airbus-Summit die nächste Generation des CityAirbus präsentiert. Das Flugtaxi soll nach Angaben eines Airbus-Sprechers am Airbus-Helicopters-Standort in Donauwörth entwickelt werden. Wo der Zukunftsflieger in Serie gebaut werden soll, sei noch unklar, aber, so betont der Sprecher weiter: "Donauwörth ist das Zentrum für die Entwicklung und wird für die Produktion eine zentrale Rolle spielen." Airbus machte noch keine Angaben dazu, wie viel Geld der Konzern in die Hand nehmen möchte und wie viele Arbeitsplätze künftig entstehen könnten.

Erster Flug des neuen CityAirbus soll 2023 sein

Urban Air Mobility (UAM) ist für Airbus ein großes Thema. Der nun zu bauende Prototyp wird aus dem Vahana-Projekt und bisherigen CityAirbus entwickelt. Der Demonstrator wurde bereits in Manching ausgiebig getestet. Der erste Flug des neuen Fliegers, so heißt es aus Toulouse, soll 2023 sein. 2025 will Airbus dann die Zulassung beantragen. Manching werde dabei ein wichtiges "Testzentrum" denn in Donauwörth gebe es nicht die Kapazitäten dafür.

Das neue vollelektrische Fahrzeug, das die nächste Generation des CityAirbus einläuten soll, hat acht elektrisch angetriebenen Propeller und kann bis zu vier Passagiere emissionsfrei transportieren.

Das Airbus-Lufttaxi wird am Standort in Donauwörth hergestellt

Bruno Even, Chef von Airbus Helicopters, sagte: "Wir sind bestrebt, einen völlig neuen Markt mitzugestalten, der die urbane Luftmobilität nachhaltig in die Städte integriert und gleichzeitig ökologische und soziale Belange berücksichtigt."

Der neue CityAirbus soll eine Reichweite von 80 Kilometern haben, mit einer Reisegeschwindigkeit von 120 Sachen unterwegs sein.

Lesen Sie dazu auch