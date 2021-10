Donauwörth

15:50 Uhr

Ist die Donauwörther Lichternacht in Gefahr?

Plus Die Corona-Auflagen machen es der City-Initiative Donauwörth (CID) und den Geschäftsleutenextrem schwer, verkaufsoffene Aktionstage zu organisieren.

Von Thomas Hilgendorf

Es war ein wenig so wie „vor Corona“ am Sonntagnachmittag in Donauwörth. Der verkaufsoffene Sonntag im Rahmen des Handwerkermarktes hat viele Landkreisbürgerinnen und -Bürger in die Große Kreisstadt gezogen, das Traumwetter tat sein Übriges dazu. Die Geschäftsleute zeigten sich sehr zufrieden mit dem Kundenzuspruch, wie Christiane Kickum von der City-Initiative Donauwörth (CID) am Montag mitteilte. Es könnte also alles so schön sein – wenn da nicht doch noch das Wort mit „C“ und damit verbunden eine Reihe von Auflagen wären. Ein nächstes größeres Event wäre Anfang November die Donauwörther Lichternacht. Wäre. Denn dahinter steht noch ein Fragezeichen.

