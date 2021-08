Donauwörth

09:15 Uhr

Jugendliche helfen verletzten Mann vor Heimatmuseum in Donauwörth

Am Freitagabend leisteten zwei Jugendliche vorbildlich Erste Hilfe, als sie einen Mann in Donauwörth verletzt aufgefunden hatten.

