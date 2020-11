vor 47 Min.

Donauwörth: Juwelier in der Reichsstraße schließt

Ein weiteres Geschäft in der Reichsstraße in Donauwörth wird schließen: Der Juwelier Achner startet nun seinen Räumungsverkauf.

Plus Ruth und Harald Rose machen das Juweliergeschäft in der Donauwörther Innenstadt, das es bereits 120 Jahre gibt, zu. Welche Gründe sie haben und was das Ehepaar nun vorhat.

Von Helmut Bissinger

Seine Frau werde bitterlich weinen, wenn sie gemeinsam zum letzten Mal das Licht ausmachen. Harald Rose weiß, dass Ruth Canete Rose an ihrem Juweliergeschäft in der Reichsstraße in Donauwörth hängt, der 15 Jahre ihre ganze Leidenschaft gegolten habe. „Aber wir wollen noch ein paar schöne gemeinsame Jahre erleben“, sagt der 78-Jährige. Er könne sich gut vorstellen, im eigenen Haus direkt am Meer auf einer Insel auf den Philippinen zu leben.

Seit 120 Jahren existiert das Juweliergeschäft in Donauwörth

Auch wenn er der Reichsstraße in Donauwörth keine „rosige Zukunft“ prophezeien möchte, so seien es keine geschäftlichen, sondern „in erster Linie“ private Gründe, den Laden aufzugeben. Damit geht auch ein Stück Donauwörther Geschichte zu Ende, man könnte von einer Ära sprechen: Seit 120 Jahren existiert das Geschäft, das erfolgreiche Jahre, aber auch eine Insolvenz erlebt hat. Er habe alte, vergilbte Bilder gesehen, so der Geschäftsmann, mit Kutschen vor dem Geschäft und der Haus-Aufschrift „Juwelier Achner“

Ruth und Harald Rose haben vor 15 Jahren zwei Trend-Schmuckgeschäfte im Allgäu aufgegeben, um den „Juwelier Achner“ zu übernehmen. Sie haben mit großem Engagement das schon fast verloren gegangene Vertrauen der Kunden zurückgewonnen. Trau- und Verlobungsringe („kein einziger von der Stange“) waren seither das Hauptgeschäft. Es war zum einen der Schmuckhandel, aber zum anderen auch der Ankauf von Goldschmuck und Schmuck aus anderen Edelmetallen und der Edelmetallhandel, die das Geschäft zu altem Ruhm verholfen haben.

Juwelier in der Reichsstraße schließt - Besitzer möchten "viel reisen"

Nun, wenn alles abverkauft ist, soll endgültig Schluss sein. Harald und Ruth Rose, die in Marxheim wohnen, wollen dann „viel reisen“. Harald Rose will seiner Frau die USA zeigen, die er selbst gut kennt. Aber auch das Haus auf den Philippinen soll in den Mittelpunkt des Lebens rücken. Zudem wollen beide auch dort noch geschäftlich tätig sein.

Ruth C. Rose und Harald Rose schließen demnächst das Juweliergeschäft Achner in der Reichsstraße in Donauwörth. Bild: Helmut Bissinger

Zu Beginn der Pandemie hatte der Edelmetallhandel kräftig Fahrt aufgenommen. Harald Rose verkaufte zu Anlagezwecken Gold-, Silber- und Platinbarren in allen Stückelungen. Dazu kamen gängige Anlagemünzen wie Krügerrand, Australische Kangaroos, Canadian Maple Leaf und andere in Gold und Silber.

Donauwörther reagieren bestürzt über Schließung des Juweliergeschäfts

„Bei jedem Ende gibt es einen neuen Anfang“, sagt Harald Rose. „Ihr könnt doch nicht zumachen.“ Diesen Satz hat Ruth Rose in diesen Tagen schon oft gehört: Die Ankündigung, ihr traditionsreiches Juweliergeschäft zu schließen, hat in Donauwörth einige Bestürzung ausgelöst, weil damit wohl wieder ein inhabergeführtes Geschäft verschwindet.

Die Roses haben intensiv nach einem Nachfolger gesucht, sogar einen Unternehmensberater eingeschaltet und versucht, eine Goldschmiedemeisterin zu überzeugen. „Alles vergeblich“, sagt Harald Rose. Ob die Hausbesitzerin den Laden wieder beleben möchte, wisse er nicht. Es wäre natürlich schön, wenn die Geschäftsräume wieder branchenähnlich besetzt werden könnten, meint er.

Räumungsverkauf im Juwelier in Donauwörth

Die Gedanken der Roses gelten aber bereits der Zukunft. Sie sehen im Ende in Donauwörth den Start in einen neuen Lebensabschnitt. „Sie setzen neue Segel“, hat es ihre Tochter zusammengefasst. „Treffender könnte man es nicht formulieren“, meint der Schmuckexperte. Wie lange der Räumungsverkauf laufen werde, sei unklar. Man werde erst schließen, „wenn wirklich alles abverkauft ist“.

