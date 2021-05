Lkw stoßen auf B2 bei Donauwörth zusammen: Lange Staus

Wegen eines Unfalls auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim kommt es in der Region zu längeren Staus.

Geduld brauchen die Autofahrer in Donauwörth und auf der B2 in Richtung Kaisheim am Mittwochnachmittag. Zwei Lkw sind auf der Bundesstraße zwischen Donauwörth und Kaisheim zusammengestoßen. Beide sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Das führt zu massiven Beeinträchtigungen des Verkehr. Die Staus reichen bis in die Donauwörther Innenstadt.

Wie die Polizei Donauwörth auf Nachfrage mitteilt, ist der Unfall kurz nach 14 Uhr passiert. Derzeit seien Einsatzkräfte der Feuerwehr Donauwörth dabei, die Fahrbahn der Bundesstraße zu säubern. Anschließend werde die Unfallstelle wieder passierbar sein.

