Kindergarten Schneegarten in Donauwörth feiert 60. Geburtstag

Zum Geburtstag gibt der Donauwörther Kindergarten Schneegarten Einblicke in den Alltagen der Kinder.

60 Jahre städtischer Kindergarten Schneegarten – das ist ein Grund zum Feiern! Aus diesem Anlass hat sich das Kindergarten-Team eine Vielzahl an Ideen einfallen lassen, um das Jubiläum angemessen in digitaler Form zu würdigen.

So finden Besucher der Homepage der Stadt Donauwörth ein abwechslungsreiches Jubiläums-Programm online: Sie haben die Möglichkeit, sich über den pädagogischen Alltag in der Einrichtung zu informieren, sich auf eine Zeitreise durch die vergangenen 60 Jahre zu begeben, selbst gedichtete Lieder anzuhören und auch zahlreiche Kindheitserinnerungen von ehemaligen Kindergartenkindern zu genießen.

Auch die Kindergartenkinder sind in die Jubiläumsveranstaltung einbezogen. Sie stellen eine selbst gebastelte Wimpelkette her, um damit ein Zeichen für vielfältiges Miteinander zu setzen. 130 individuell gestaltete Wimpel zieren den Hofbereich der städtischen Einrichtung und verdeutlichen damit die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes.

In 60 Jahren hat sich auch die Kleinkindpädagogik aktuellen Bedürfnissen angepasst. So ist es heute ein berechtigtes Anliegen vieler Eltern, Beruf und Familie vereinbaren zu können. Mit einer Öffnungszeit von über 9 Stunden täglich trägt der städtische Kindergarten diesen Bedarfen Rechnung und hat seine pädagogische Konzeption entsprechend ausgerichtet. Mit Schwerpunkten in der Gesundheitserziehung, in der Inklusion von Kindern mit Handicaps, in der Sprachförderung und mit hoch motivierten Mitarbeitern ist der städtische Donauwörther Kindergarten Schneegarten pädagogisch bestens auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet, heißt es aus der Einrichtung. (dz)

und Präsentationen rund um den Kindergarten Schneegarten und seinen Geburtstag unter donauwoerth.de