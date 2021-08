Donauwörth

Kleidung am Riedlinger Baggersee: Das ist der Ermittlungsstand

Mysteriöser Fund am großen Baggersee in Riedlingen: Diese kurze Hose lag unter anderem verlassen am Ufer.

Plus Das Rätsel um Kleidungsstücke am Ufer des Riedlinger Baggersees bleibt mysteriös. Was die Polizei Donauwörth aktuell vermutet.

Von Barbara Wild

Die Entdeckung von verschiedenen Kleidungsstücken am großen Baggersee in Riedlingen bleibt mysteriös. Mehrere Badegäste hatten Ende Juli der Inspektion in Donauwörth gemeldet, dass auf der Liegewiese am Ufer des schmalen Teils des Sees in der Nähe des Kiosks eine Wolldecke und Bekleidung lägen. Daraufhin wurde umfangreich ermittelt.

