Kontrolle: Autofahrer mit 175 auf B2 bei Donauwörth geblitzt

Bei Radarkontrollen auf der B2 und der B25 bei Donauwörth werden insgesamt 580 Autofahrer zu schnell erwischt. Für einen wird es besonders teuer.

Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hat am Sonntag im Bereich der B 2 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf Höhe der Donauwörther Hangbrücke eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung Augsburg durchgeführt. Über 340 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs - vier Autofahrende müssen jetzt sogar ein Fahrverbot in Kauf nehmen.

In dem Zeitraum registrierten die Beamten insgesamt 4623 vorbeifahrende Fahrzeuge. Es wurden 275 Verwarnungen ausgesprochen, 66 Personen angezeigt und vier Fahrverbote verhängt. Der schnellste Fahrer war mit 175 Sachen unterwegs - und das bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Das war ein Audi-Fahrer mit Eichstätter Kennzeichen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 1200 Euro sowie ein Fahrverbot von drei Monaten.

Kontrolle auf der B25 bei Binsberg: Fünf Autofahrende müssen ihren Führerschein abgeben

Bereits am Freitag hatte die VPI Donauwörth zwischen 13 und 19 Uhr auf der B25 Höhe bei Binsberg in Fahrtrichtung Nördlingen gemessen, wie schnell die Autos unterwegs sind. 3535 Fahrzeuge kamen an der Messstelle vorbei, 240 waren zu schnell unterwegs. Im Detail fielen 161 Verwarnungen und 79 Anzeigen mit fünf Fahrverboten an. Den negativen Höchstwert mit 163 Stundenkilometern bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 erreichte ein BMW-Fahrer mit Münchner Kennzeichen, so die Polizei Donauwörth.

