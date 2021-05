Donauwörth

16:39 Uhr

Krach am Kaufland: Was ist da los?

Am Kaufland ist immer etwas los, egal zu welcher Uhrzeit und egal an welchem Wochentag. Die Waschanlage und das Parkdeck sind bei Autoliebhabern beliebt.

Plus Viele Donauwörther beschweren sich über laute Autos in der Stadt. Auch in der Auto-Szene regt sich Widerstand gegen lärmendes Geprotze. Was die Polizei sagt.

Von Christof Paulus

Jugendliche, die sich mit Messern bedrohen, mit Graffiti verschmierte Pfosten und eine Dose, die auf ein Einsatzfahrzeug geworfen wird – das ist nur ein Teil der Liste von Vorfällen, die in den vergangenen Wochen an einem Ort gemeldet wurden: das Kaufland in Donauwörth und sein Parkplatz. Es ist seit einigen Wochen nicht nur dafür bekannt, dass man dort fast alles kaufen kann. Sondern auch als Treffpunkt am Abend und am Wochenende, vor allem beliebt bei Tuningfans.

Themen folgen