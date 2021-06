Kreis schiebt Digitalisierung in den Schulen an

Alle kreiseigenen Schulen sollen in den nächsten Jahren technisch auf ein vergleichbares Niveau kommen. Dafür gibt es satte Fördergelder.

Der Digitalisierung räumt der Landkreis Donau-Ries einen hohen Stellenwert ein. Die digitale Weiterentwicklung wird laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes darauf ausgerichtet, das Leben der Bürger in der Region zu verbessern. Mit diesem Ziel hat der Kreistag bereits Ende 2020 ein Digitalisierungskonzept für den Landkreis Donau-Ries beschlossen. Wie wichtig das Thema für den Alltag ist, habe die Corona-Pandemie nochmals deutlich gemacht.

Die Notwendigkeit von Homeoffice und Homeschooling hätten das Thema Digitalisierung zusätzlich an Bedeutung gewinnen lassen. Über das Förderprogramm Digitalpakt Schule wurden dem Landkreis nun Fördergelder in Höhe von 90 Prozent einer Gesamtsumme von 2,7 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Erstmal geht es um die digitale Vernetzung der Schulen

Die Fördermittel werden für den primären Förderzweck der digitalen Vernetzung in den Schulgebäuden verwendet, um somit alle landkreiseigenen Schulen in dieser Hinsicht in den nächsten Jahren auf ein vergleichbares Niveau heben zu können. Erst nachrangig sollen mit den Fördermittel Anzeige- und Interaktionsgeräte sowie mobile Endgeräte beschafft werden.

Die Antragstellung muss bis 31. Dezember erfolgen. Um den Bedarf der Schulen abzuschätzen, wurde seitens der Verwaltung des Landratsamtes ein Standard für die Netzwerktechnik definiert. Dieser orientiert sich an dem Standard, der in den letzten Baumaßnahmen am Schulzentrum Rain, am Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen und am Gymnasium Donauwörth eingebaut wurde. Im Anschluss wurde dann eine Priorisierung vorgenommen.

In Priorität eins wurden notwendige Sanierungen für Gebäudeteile eingestuft, in denen Netzwerkverbesserungen sinnvoll und in den nächsten zehn Jahren keine größeren Sanierungsmaßnahmen geplant sind. Die geschätzten Kosten hierfür liegen bei rund 2,35 Millionen Euro.

Bis Ende 2021 sollen Förderanträge gestellt werden

Priorität zwei erhielten eventuelle Sanierungen für Gebäudeteile, in denen Netzwerkverbesserungen sinnvoll sind, aber Sanierungsmaßnahmen eventuell in den nächsten zehn Jahren anstehen oder Sanierungen erst in den vergangenen Jahren durchgeführt wurden. Eine erste Kostenschätzung beläuft sich hierfür auf rund 500.000 Euro.

Nachdem der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben hat, die Maßnahmen mit der Priorität eins für das Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ detaillierter auszuplanen und Kostenberechnungen zu erstellen, kann die Verwaltung nun starten. Ziel sei es laut der Pressemitteilung aus dem Landratsamt, bis Ende 2021 die erforderlichen Förderanträge zu stellen. Sollte die Förderung durch diese Maßnahmen nicht vollständig ausgeschöpft werden, sei geplant, weitere Maßnahmen aus der Priorität 2 umzusetzen. Bis spätestens 30. Juni 2024 sollen dann alle Maßnahmen umgesetzt sein. (pm)