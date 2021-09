Donauwörth

Kundgebung in Donauwörth gegen Billig-Kotelett

Die Massentierhaltung in Deutschland, aber auch in der Region prangerte das Agrarbündnis Bayern bei einer Kundgebung in Donauwörth an. Eine als Schwein verkleidete Aktivistin harrte dabei in einem sogenannten Kastenstand aus, der vor der Bühne stand.

Plus Agrarbündnis prangert bei Demo in Donauwörth Massentierhaltung an, kritisiert Politik und appelliert an Verbraucher. Örtlichen Ferkelerzeuger im Blick.

Von Wolfgang Widemann

700 Gramm Schweinekotelett für 2,99 Euro – bei solchen Angeboten bei „Lidl & Co.“ kommt Richard Mergner das Grausen. „Das ist eine Schweinerei, die zum Himmel stinkt“, ruft der Vorsitzende des Bund Naturschutz (BN) Bayern in der Fußgängerzone in Donauwörth von der Bühne aus den Menschen zu, die im Halbrund vor ihm stehen. Mergner ist einer der Redner, die bei einer Kundgebung des Agrarbündnisses Bayern gegen die Massentierhaltung in der derzeitigen Form protestieren.

