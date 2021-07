Donauwörth

11.07.2021

La-Kami-Gastronom fordert mehr Mut für Donauwörths Kneipenszene

Plus Robert Heinrich führt das Café La Kami in Donauwörth. Er hat eine klare Vision für das Leben in der Stadt – doch er fordert mehr Mut in seiner Branche.

Von Barbara Wild

Herr Heinrich, bevor wir uns über die Kneipenszene in Donauwörth unterhalten, eine wichtige Frage vorweg: Wird es dieses Jahr einen Freilichtbiergarten geben?

