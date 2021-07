Ladendieb in Donauwörth steckt sich Backware in die Hose

Ein Ladendetektiv hat in Donauwörth einen Dieb erwischt. Der 16-Jährige aus dem Landkreis Dillingen hat auch Drogen bei sich.

Offenbar großen Hunger hatte ein Jugendlicher, den ein Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt am Neurieder Weg in Donauwörth bei einem Diebstahl erwischt hat. Der 16-Jährige, der aus dem Kreis Dillingen stammt, steckte sich der Polizei zufolge am Montagnachmittag zwei Stück Backwaren in den Hosenbund und ging anschließend durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Detektiv stoppte den Auszubildenden.

Beamte stellen bei dem Ladendieb auch Marihuana und Mahlwerkzeug sicher

Die hinzugerufene Polizei stellte nicht nur die Backwaren sicher, sondern fand in der Hose des Jugendlichen auch noch einen sogenannten Crusher (Mahlwerkzeug für Rauschgift) und Marihuana. Deshalb gab es gegen den 16-Jährigen gleich zwei Strafanzeigen: eine wegen des Verdachts des Diebstahls und eine wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten trat der Jugendliche den Heimweg an – ohne Diebesgut und Drogen. (dz)