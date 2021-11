2022 beginnt die Renaturierung der Donau bei Donauwörth

Plus Wo heute Altwasser an den einstigen Verlauf der Donau bei Schäfstall erinnert, soll sie bald wieder frei fließen: die Donau. Es ist ein umfassendes Umweltprojekt.

Es ist ein Vorhaben, an dem sich die Gemüter scheiden: Einige sehen bereits den Mehrwert für Umwelt und Tierreich, manch einer zweifelt jedoch noch an der Umsetzung: Die Renaturierung der Donau zwischen Donauwörth und Neuburg auf rund 4610 Hektar Fläche.