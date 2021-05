Karambolage auf der B2: Sieben Autos fahren ineinander

Hagelschauer sorgten am Montagnachmittag für Auffahrunfälle auf der B2 bei Donauwörth. Daraus folgte eine Kettenreaktion, die es in sich hat.

Unerwartet heftige Hagelschauen und damit auch Eiskörner auf der Straße haben am Montagnachmittag für eine regelrechte Massenkarambolage auf der B2 gesorgt. Am Ende waren sieben Fahrzeuge beteiligt. Es krachte mehrfach.

Gegen 16 Uhr verlor eine Frau aus Kirchberg auf der B2 auf Höhe Donauwörth-Nordheim wegen starker Niederschläge die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 46-jährige Frau mit ihrem Auto in Richtung Norden unterwegs, als es plötzlich sehr stark zu hageln begann. Die komplette Fahrbahn war mit Eiskörnern bedeckt. Die Frau musste stark abbremsen, weil eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne immer langsamer wurde. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front ihres Wagens mitten ins Gebüsch. Das Auto musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei Donauwörth auf etwa 8500 Euro, die Büsche zu ersetzen kostet rund 200 Euro.

Mehrere Unfälle auf der B2 bei Donauwörth: Fahrer hatte nur einen Führerschein aus Laos

Zur selben Zeit und nur 300 Meter entfernt kam ein 26-jähriger Autofahrer aus Harburg aufgrund der plötzlich auftretenden Eishagelschicht ins Schlingern und drehte sich auf der Fahrbahn der vierspurigen Bundesstraße. Er krachte mit der hinteren, rechten Fahrzeugseite heftig gegen einen vor ihm fahrenden Wagen eines 42-jährigen Augsburgers. Beide Wagen wurden stark beschädigt, der des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Durch die Kollision entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Da bei der Unfallaufnahme herauskam, dass der 42-jährige Fahrer des vorderen Wagens trotz einem seit längerer Zeit in Deutschland bestehendem Wohnsitz lediglich einen Führerschein aus Laos vorweisen konnte, wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den tunesischen Staatsangehörigen eingeleitet. Die Beamten stellten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher, da sich der Mann zunächst uneinsichtig zeigte. Aufgrund der vorangegangenen Unfälle kam es auf der B 2 in Richtung Norden zu einem Rückstau.

In den sich zurückstauenden Kolonnenverkehr fuhr gegen 16.50 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Möttingen auf. Sie prallte auf den vor ihr auf der Überholspur stehenden Wagen eines 29-jährigen Donauwörthers. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Nahezu zeitgleich erkannte ein hinter der Unfallverursacherin herannahender 49-jährigen Möttinger das Stauende zu spät und krachte der 28-Jährigen aus Monheim ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden bereits beschädigten Fahrzeuge in das Auto eines 51-jährigen Rainers geschoben und dessen Wagen in den einer 19-jährigen Wemdingerin. Diese wiederum krachte einer ebenfalls 19-Jährigen aus Reimlingen ins Heck. Bei den insgesamt sieben beteiligten Autos dieser Kettenreaktion entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Vier der sieben Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Vier der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 28-jährige Unfallverursacherin wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Gegen sie läuft zudem ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall, da zwei Beifahrer beteiligter Fahrzeuge aufgrund leichterer Rückenverletzungen medizinisch behandelt werden mussten. Die freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim war mit 25 Einsatzkräften vor Ort, um den Verkehr zu lenken und die Unfallorte abzusichern. Wie Kommandant Christian Dommer erklärt, wurde bereits ab der Anschlussstelle der B16 der Verkehr einspurig gelenkt und an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Bereits am Montagvormittag hatte sich gegen 11 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 25-jährige Monheimerin krachte zwischen Berg und den Schöttlehöfen aufgrund mangelndem Sicherheitsabstand ins Heck einer abbremsenden 41-jährigen. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Beide Frauen blieben den eigenen Angaben vor Ort zufolge unverletzt.

Insgesamt, so die Polizei Donauwörth, entstand am Montag auf der B 2 ein Blechschaden in Höhe von knapp 55.000 Euro mit zwölf beteiligten Autos und mehreren Verletzten.

