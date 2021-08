Limodose geklaut: Anzeigen wegen 94 Cent

Ein 18-Jähriger hat in Donauwörth eine Limodose geklaut. Die ist zwar fast nichts wert, aber Ärger hat er jetzt trotzdem.

Es kommt nicht auf den Wert der geklauten Sache an: Diebstahl bleibt Diebstahl. Diese Erfahrung musste ein 18-jähriger Mann aus Donauwörth machen, der am Dienstag gegen 17 Uhr in Donauwörth eine Dose Limonade aus einem Regal in einem Einkaufsmarkt nahm, in seine Hosentasche steckte und den Markt ohne zu bezahlen verließ. Der Wert der Dose lag bei gerade mal 94 Cent.

Kurios: Der Donauwörther hatte sogar genug Geld dabei, um die Getränk zu bezahlen

Die Folgen für den jungen Mann: Eine Anzeige wegen des Verdachts des „Diebstahls geringwertiger Sachen“ und ein Jahr Hausverbot im Einkaufsmarkt. Kurioserweise hatte der Mann Bargeld in Höhe von genau 94 Cent sogar dabei, so die Polizei Donauwörth. (dz)