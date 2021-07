Donauwörth

Linienbus prallt in Donauwörth gegen Hauseck

In Donauwörth sind - wie hier in der Reichsstraße - die Stadtbusse unterwegs. Einer davon war jetzt in einen Unfall verwickelt.

In der Reichsstraße nimmt ein Busfahrer das Eck am Landratsamt in Donauwörth zu eng und prallt gegen ein Hauseck. Fenster des Buses splittern.

An der Bushaltestelle in der Reichsstraße ist am Donnerstagnachmittag ein Unfall mit einem Linienbus passiert. Der 65-jährige Stadtbusfahrer wollte nach dem Anfahren von der Haltestelle um die Rechtskurve gegenüber des Landratsamtes fahren. Dabei blieb der Bus mit der rechten Flanke an der Außensäule eines Wäschegeschäftes hängen. Zwei Seitenfenster des Busses barsten dadurch großflächig. Unfall mit Stadtbus Donauwörth: Hausfassade ist erheblich beschädigt Durch den Anprall wurden zudem die rechte Seite des Stadtbusses sowie die Hausfassade erheblich beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, dürfte sich jedoch im hohen vierstelligen Bereich befinden. Mitarbeiter der Stadt Donauwörth beseitigten die zahlreichen Scherben am Unfallort. Der Bus wurde in eine Werkstatt gebracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich sechs Fahrgäste in dem Bus, die sich glücklicherweise alle auf der linken Seite befanden und unverletzt blieben. Passanten verletzten sich ebenfalls nicht. Die aufnehmenden Beamten der PI Donauwörth verwarnten den Unfallfahrer gebührenpflichtig. Lesen Sie dazu auch Donauwörth Lkw-Fahrer verursacht beinahe Unfall auf B2 bei Donauwörth

