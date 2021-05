Donauwörth

28.05.2021

Lokführer wird in Donauwörth zum Lebensretter

Gleis 2 auf dem Donauwörther Bahnhof: An diesem Bahnsteig hätte sich am Dienstag fast ein schlimmes Unglück ereignet. Eine Rentnerin drohte, ins Gleisbett zu stürzen, als gerade ein Güterzug herannahte.

Von Barbara Würmseher

Als Sancar Palandöken am Dienstagabend verzweifelte Schreie auf Gleis 3 am Donauwörther Bahnhof hört, hat er nur Sekundenbruchteile Zeit zu reagieren. Fahrgäste, die dort gegen 19.40 Uhr auf ihren Zug warten, rufen panisch um Hilfe. Sie haben eine Frau beobachtet, der eine Wodkaflasche heruntergefallen und auf die Bahnsteigkante zugerollt war. Bei ihren Versuchen, die Flasche aufzuheben, stürzt die 68-Jährige so unglücklich, dass sie droht, das Übergewicht zu bekommen und ins Gleisbett zu fallen. In diesem Moment aber naht exakt auf Gleis 3 ein durchfahrender Güterzug in vollem Tempo heran.

