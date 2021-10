Luftfilter für St. Ursula und Heilig Kreuz: Klassenzimmer werden aufgerüstet

Das Schulwerk der Diözese Augsburg beschafft für die weiterführenden Schulen 900 Luftfilter. Einige davon werden in den Donauwörther Schulen eingesetzt.

In der Corona-Pandemie geben an den Schulwerksschulen bisher „Co2-Ampeln“ den Unterrichtstakt vor, weil die grünen, gelben und roten Lämpchen dieser Geräte über den Co2-Anteil und über den Aerosolgehalt in der Luft informieren. Das dadurch schon hohe Sicherheitsniveau wird nun durch den Einsatz von mobilen Lüftungsgeräten noch einmal stark erhöht.

An den Schulen Heilig Kreuz und St. Ursula Donauwörth des Schulwerks der Diözese Augsburg wird es ab sofort mobile Luftfiltergeräte geben. Diese Anlagen reinigen die Luft fortlaufend von Aerosolen und Viren und stellen dadurch eine hygienische Atemluft in den Räumlichkeiten sicher. Als Erstes werden sie in Räumen von Jahrgangsstufen installiert, in denen die Kinder aufgrund ihres Alters kein Impfangebot erhalten. Im Zuge weiterer Lieferungen erfolgt die Ausstattung aller Klassenzimmer der Schule mit diesen Geräten.

„Mit dieser Lösung können wir jetzt in einem sicheren Raumklima unterrichten“, meinen die beiden Schulleiter Joachim Düsing und Peter Müller. Die Luftfiltergeräte hat der Träger der Schule, das Schulwerk der Diözese Augsburg, für alle seine 45 Schulen in einem europaweiten Vergabeverfahren angeschafft. Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks Augsburg, meint: „Wir haben rechtzeitig die Beschaffung der Luftfiltergeräte in die Wege geleitet und können jetzt pünktlich zum Schuljahresbeginn 900 Stück ausliefern. Weitere 300 Geräte werden in den nächsten Wochen an den Schulen ankommen.“

Die Staatsregierung fördert die Beschaffung von Luftfiltergeräten nur zu einem Teil. Den noch offenen Anteil übernimmt das Schulwerk der Diözese Augsburg. (pm)