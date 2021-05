Malaktion in Donauwörth für alle: das Thema ist „Freiheit“

Zu Pfingsten gibt es in Donauwörth eine besondere Malaktion der Kreiskünstlerinnen. Jeder soll und kann mitmachen. So geht es.

Franziska Schißler, Bernadette Rödl und ihre Mitstreiterinnen der Gruppe „Chalky loves Donauwörth“ (übersetzt: Kreide liebt Donauwörth) haben schon einmal die Straßen Donauwörths bunter gemacht und besondere Aktionen umgesetzt. Zu Pfingsten nun startet eine Malaktion, die die beiden Straßenkünstlerinnen mit allen Donauwörthern umsetzen wollen. Zum Thema „Freiheit“ soll ein großes Kreidebild gemalt werden. Jeder ist dazu eingeladen, mitzumalen. Maltermine gibt es von Samstag, 22. Mai, bis Dienstag, 25. Mai.

„Uns trennen keine Hautfarben, keine Religionen, wir sind alle Menschen“, malten Franziska Schißler und Bernadette Röde im Juni mit Kreide auf die Treppenstufen an der Kleinen Wörnitz in Donauwörth. Foto: Franziska Schißler

So können alle Teilnehmer die Corona Bestimmungen einhalten und es werden nicht zu viele Leute unterschiedlicher Haushalte gemeinsam malen. Wer bei der Malaktion dabei sein will, kann sich über eine persönliche Nachricht via Instagram oder Facebook unter „chalkylovesdon“ (einfach bei der Suche eingeben) oder per E-Mail an franziska.schissler@freenet.de melden – dann können wir Termine vergeben. Bei gutem Wetter findet die Aktion am Donauhafen statt. Bei schlechtem Wetter wird im Tunnel in der Kreuthstraße am Kaibach in Donauwörth gemalt.

Donauwörths Straßen werden bunter