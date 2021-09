Mann beleidigt Polizisten in Donauwörth: Jetzt muss er ins Gefängnis

Plus Ein 63-Jähriger steht zum 15. Mal vor Gericht. Jetzt fiel er in Riedlingen und Nordendorf auf.

Der kleine, zierliche Mann mit dem zotteligen weißen Haar hat die Beine übereinandergeschlagen. Er wirkt zurückhaltend, fast scheu. Auf die Fragen von Richter Gerhard Schamann antwortet er mit wenigen Worten, die von etwas hilflos wirkenden Gesten begleitet werden. Ganz anders verhält sich der 63-Jährige, wenn er betrunken ist – und auf Polizisten trifft. Dann wird er aggressiv.