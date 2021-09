Mann greift Busfahrer am Donauwörther Bahnhof an

In seiner Mittagspause am Donauwörther Bahnhof wurde ein Busfahrer von einem Mann attackiert. Dabei wurde er leicht verletzt und mehrmals bedroht.

Während seiner Pause wurde ein 49-jähriger Busfahrer aus dem Ries am Freitag vor dem Donauwörther Bahnhof angegriffen. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, hielt sich der Mann am Freitag gegen 14.15 Uhr am Busbahnhof des Bahnhofsvorplatzes neben seinem Fahrzeug auf.

Polizei: 41-Jähriger greift den Busfahrer unvermittelt an und bedroht ihn

Nach ersten Erkenntnissen trat dem Busfahrer unvermittelt ein 41-jähriger Donauwörther gegenüber und griff ihn körperlich an. Der 49-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und musste sich vom Täter mehrere Drohungen gefallen lassen. Eine Streife der Polizei Donauwörth konnte den Angreifer kurz darauf stellen und in Gewahrsam nehmen. Aufgrund der offensichtlichen Fremdgefährlichkeit und dem Verdacht einer psychischen Erkrankung wurde der Mann ins Bezirkskrankenhaus gebracht. (dz)

