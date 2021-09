Donauwörth

Mann klaut in der Donau-Meile teure Parfums und haut ab

Die "Donaumeile" ist ein Einkaufszentrum an der Dillinger Straße in Donauwörth.

Ein Unbekannter hat in einem Drogeriemarkt in der Donau-Meile in Donauwörth Parfums für 700 Euro gestohlen. Nun sucht ihn die Polizei.

Ein unbekannter Mann hat am Montag zwischen 16.57 Uhr und 17.13 Uhr mehrere Parfums im Gesamtwert von etwa 700 Euro aus dem Drogeriemarkt in der Donau-Meile gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Laut Auskunft der Polizei schlug die automatische Diebstahlsicherung an, als der mutmaßliche Täter nach dem Bezahlen von zwei billigen Drogerieartikeln den Laden verlassen wollte. Er verließ dennoch das Einkaufszentrum mit der Beute. Zeugen zufolge ist der Mann circa 35 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß sei. Zudem habe er südländisches Aussehen, ein rundes Gesicht und extrem kurz rasierte, dunkle Haare. Der Täter trug eine dunkelgrüne Daunenweste, einen blauen Pullover, darunter ein weiß-blau kariertes Hemd und Jeans sowie schwarz-weiße Turnschuhe von Adidas. Auffallend waren außerdem ein Armband neben der Uhr am linken Arm und eine Sonnenbrille. Die Polizeiispektion Donauwörth ermittelt gegen den Unbekannten und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670.

