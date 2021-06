Mann schlägt nachts in der Parkstadt auf Autos ein

Nachts um 2 Uhr läuft ein Mann durch die Parkstraße in Donauwörth und schlägt auf geparkte Autos. Die Polizei greift ein.

In der Nacht auf Montag gegen 2 Uhr in der Früh hat ein 40-jähriger Mann auf mehrere in der Parkstraße abgestellte Autos eingeschlagen und bei zahlreichen Anwohnern Sturm geklingelt. Eine Polizeistreife wurde vor Ort gerufen.

Da eine psychische Ausnahmesituation nicht von der Hand zu weisen war, wurde der Mann in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung eingewiesen. Ein Schaden an den geparkten Autos konnte in der Nacht vor Ort nicht festgestellt werden, so der Polizeibericht. (dz)

